Medici di famiglia in protesta | flash mob e restituzione simbolica dei camici

I medici di famiglia della Asl di Chieti tornano a farsi sentire. Martedì 23 settembre, alle 10.30, negli uffici dell’azienda sanitaria, daranno vita a un flash mob di solidarietà durante il quale riconsegneranno simbolicamente i propri camici alla direzione strategica.La protesta nasce dopo la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: medici - famiglia

Ecografie dai medici di famiglia, solo uno su nove accetta di farle

Emergenza medici di famiglia: a Basiglio arrivano due ambulatori temporanei

Sanità, tornano a crescere aspiranti medici famiglia e arrivano novità in Ddl professioni

Alzheimer, rete della memoria tra famiglie e medici #alzheimer #memoria #rete #famiglia #ospedalemoscati #centroanziani #caritasavellino #telenostra - facebook.com Vai su Facebook

#Medici di famiglia. Ecco come dovranno lavorare nelle Case della comunità. Le linee di indirizzo approvate da Conferenza delle Regioni #Sanità https://quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=131906… - X Vai su X

Medici di famiglia in protesta: flash mob e restituzione simbolica dei camici; MEDICI DI FAMIGLIA DELLA ASL DI CHIETI: FLASH MOB E RESTITUZIONE SIMBOLICA DEI CAMICI; Sanità in crisi: i medici di famiglia del Lazio scendono in campo contro tagli e burocrazia.

Parte la protesta dei medici di famiglia contro l’ipotesi dipendenza. Nel Lazio 10.000 ricette colorate con una lettera aperta ai cittadini - Perché siamo l'ultimo argine alla privatizzazione del sistema sanitario nazionale”, esordisce la lettera del sindacato. Si legge su quotidianosanita.it

Protesta dei medici di famiglia. MMG-Sardegna: “No ad Accordi che ci impongono di essere dipendenti senza tutele” - Melis: “Siamo stati ricevuti dalla presidente della commissione Salute che ha fatto sua la nostra istanza. Lo riporta quotidianosanita.it