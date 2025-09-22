MediaTek presenta Dimensity 9500 Fotocamere fino a 200 MP e ray tracing fino a 120 FPS

Il nuovo SoC di MediaTek promette IA generativa più veloce, grafica da console e consumi ridotti. I primi smartphone sono attesi entro la fine di quest'anno. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - MediaTek presenta Dimensity 9500. Fotocamere fino a 200 MP e ray tracing fino a 120 FPS

In questa notizia si parla di: mediatek - presenta

MediaTek Dimensity 9500: l'enorme salto lo renderà il nuovo re dei chip top di gamma?; MediaTek presenta Dimensity 9500. Fotocamere fino a 200 MP e ray tracing fino a 120 FPS; MediaTek Dimensity 9500 e 9400+, nuovi dettagli sui prossimi chip flagship.

MediaTek Dimensity 9500 è il nuovo processore che promette rivoluzione in IA e gaming - MediaTek presenta Dimensity 9500: prestazioni record, IA generativa evoluta e gaming da console. Scrive tuttoandroid.net

MediaTek Dimensity 9500: il nuovo super chip che porta AI e gaming a livelli mai visti - MediaTek presenta Dimensity 9500: CPU All Big Core, GPU con ray tracing a 120FPS, NPU avanzata per AI generativa e consumi ridotti del 55%. Segnala mistergadget.tech