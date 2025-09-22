MediaTek Dimensity 9500 è il nuovo processore che promette rivoluzione in IA e gaming
MediaTek presenta Dimensity 9500: prestazioni record, IA generativa evoluta e gaming da console. In arrivo sugli smartphone entro fine 2025. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: mediatek - dimensity
HONOR prepara un telefono con MediaTek Dimensity 8500 e batteria da 10.000 mAh
POCO X8 Pro potrebbe montare il chip MediaTek Dimensity 8500, secondo un rumor
realme 12 Plus Smartphone MediaTek Dimensity 7050 5G 6.67'' 120Hz Display OLED ultra A soli 154,64€ invece di 260,82€ (-41%) https://s.click.aliexpress.com/e/_om9Y9BL Venduto e spedito da Realme Flagship Store - facebook.com Vai su Facebook
MediaTek Dimensity 9500 arriva il 22 settembre: tutti i dettagli - X Vai su X
MediaTek Dimensity 9500: l'enorme salto lo renderà il nuovo re dei chip top di gamma? - MediaTek presenta il Dimensity 9500, il suo SoC più avanzato con architettura "All Big Core" di terza generazione che offre fino al 32% di prestazioni in più single- Da tomshw.it
MediaTek Dimensity 9500, ufficiale la data di presentazione - MediaTek ha confermato che il chipset Dimensity 9500 verrà presentato ufficialmente il prossimo 22 settembre. Si legge su tecnoandroid.it