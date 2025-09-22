Media | Hamas scrive a Trump tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi Cei sulla guerra | Sofferenza ingiustificabile

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

media hamas scrive a trump tregua a gaza in cambio di met224 degli ostaggi cei sulla guerra sofferenza ingiustificabile

© Ilfattoquotidiano.it - Media: “Hamas scrive a Trump, tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi”. Cei sulla guerra: “Sofferenza ingiustificabile”

In questa notizia si parla di: media - hamas

Media, risposta positiva di Hamas a nuova bozza di tregua

Media: "Israele ha lanciato una bomba illegale su Gaza" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"

Caldo e poca acqua, media: "A Gaza la situazione è disperata" | "Israele ha lanciato una bomba illegale nella Striscia" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"

Media, Hamas scrive a Trump, metà ostaggi per tregua; Hamas scrive a Trump: cessate il fuoco di 60 giorni in cambio di metà degli ostaggi - Fox News: Hamas scrive a Trump per cessate il fuoco di 60 giorni; Gaza, Hamas scrive a Trump: metà ostaggi per tregua. Oggi assemblea Onu su riconoscimento Palestina.

media hamas scrive trumpMedia, Hamas scrive a Trump, metà ostaggi per tregua - Hamas ha scritto una lettera al presidente Usa Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti: lo r ... Riporta msn.com

media hamas scrive trumpHamas scrive a Trump, metà ostaggi in cambio della tregua: i dettagli della lettera - Hamas ha scritto una lettera rivolta al presidente americano Donald Trump chiedendo una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza in cambio della liberazione immediata di metà degli ostaggi ancora ne ... Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Media Hamas Scrive Trump