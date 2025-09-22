Media | Gli Stati Uniti pronti a sanzionare la Cpi
Gli Stati Uniti potrebbero decidere già in settimana nuove misure punitive nei confronti della Corte penale internazionale, in relazione alle indagini aperte su presunti crimini di guerra commessi da Israele. A riportarlo è Reuters, che cita sei diverse fonti secondo le quali il provvedimento sarebbe imminente. Secondo quanto riferito, i vertici dell’istituzione avrebbero già convocato incontri straordinari per discutere delle conseguenze di eventuali misure estese. Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa: «Cpi esercita la sua presunta giurisdizione sui cittadini statunitensi e israeliani». Il portavoce del Dipartimento di Stato ha criticato l’organo internazionale, accusandolo di esercitare quella che ha definito la sua «giurisdizione presunta» su cittadini statunitensi e israeliani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
