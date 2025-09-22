Gli Stati Uniti potrebbero decidere già in settimana nuove misure punitive nei confronti della Corte penale internazionale, in relazione alle indagini aperte su presunti crimini di guerra commessi da Israele. A riportarlo è Reuters, che cita sei diverse fonti secondo le quali il provvedimento sarebbe imminente. Secondo quanto riferito, i vertici dell’istituzione avrebbero già convocato incontri straordinari per discutere delle conseguenze di eventuali misure estese. Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa: «Cpi esercita la sua presunta giurisdizione sui cittadini statunitensi e israeliani». Il portavoce del Dipartimento di Stato ha criticato l’organo internazionale, accusandolo di esercitare quella che ha definito la sua «giurisdizione presunta» su cittadini statunitensi e israeliani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Media: «Gli Stati Uniti pronti a sanzionare la Cpi»