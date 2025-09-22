Mectiles rigenera la tecnologia

IL PROGRESSO delle tecnologie ha raggiunto livelli impensabili anche nell'industria ceramica e se fino a qualche anno fa ciò che faceva la differenza era il fattore umano, oggi sono la ricerca e l'innovazione a permettere il salto di qualità. Mectiles Italia è leader mondiale nel proprio settore, puntando sulla ricerca tecnologica d'avanguardia, col vantaggio dei prezzi dell'usato. Acquistare macchinari nuovi, per essere al passo coi tempi, presenta costi davvero importanti, ma nel contempo le aziende produttrici di piastrelle non possono fare a meno di rimanere al top: un impianto per la produzione ceramica, con macchinari all'avanguardia, consente infatti un livello di qualità produttiva elevatissimo, non raggiungibile con impianti obsoleti.

