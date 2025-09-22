Mec Europa guarda ai giovani | ecco l’Accademia dei mestieri
È UN PERIODO ASSAI COMPLICATO, si sa, per il settore del lusso: la congiuntura negativa interessa, a livello globale, anche i brand più prestigiosi e impone una riflessione profonda su come cambiano le abitudini dei consumatori e su come l’intero comparto della moda può reagire a tali cambiamenti. Intanto, però, la buona notizia è che esistono ancora, nel nostro Paese, realtà in grado di fare la differenza: una di queste è Mec Europa, azienda fondata nel 1973 a Verolanuova (Brescia) e specializzata nella produzione di calzature di lusso. Con sette linee di montaggio, oltre 300 dipendenti (di cui 155 dal 2022 a oggi) e una capacità produttiva di 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
