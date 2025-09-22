Mazzone vite ai confini L’ultimo paese a Ovest tre strade e 400 anime Con molti problemi
Mazzone, frazione all’estrema periferia ovest di Prato, si trova al confine con Montemurlo e Agliana e conta circa 400 abitanti. Il paese, dove tutti si conoscono, si trova sotto la parrocchia, già pieve dall’800, di Sant’Ippolito in Piazzanese guidata da don Paolo Bini. "La pieve è molto antica – spiega don Bini – anche perché qui passava un tratto della via Cassia. Mazzone fa parte della nostra parrocchia, si tratta di tre strade, via Pistoiese, via Forti e via Traversa per Mazzone che nel 2023 subirono pesanti danni a causa dell’ alluvione. Come parrocchia oltre all’attività liturgica, svolgiamo il catechismo e l’oratorio estivo, ed è presente un gruppo dell’associazione Mato Grosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
