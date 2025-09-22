Mazzate e coltellate per una banale lite nel traffico | i 6 indagati restano in silenzio davanti al gip

Tutti in silenzio, dal minorenne agli adulti. Hanno deciso di non rispondere alle domande dei giudici durante gli interrogatori le 6 persone indagate per una violentissima rissa avvenuta in corso dei Mille per banali motivi di viabilità. Il più giovane della banda, che ha appena 17 anni, è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: mazzate - coltellate

