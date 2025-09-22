Mazzate e coltellate per una banale lite nel traffico | i 6 indagati restano in silenzio davanti al gip

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti in silenzio, dal minorenne agli adulti. Hanno deciso di non rispondere alle domande dei giudici durante gli interrogatori le 6 persone indagate per una violentissima rissa avvenuta in corso dei Mille per banali motivi di viabilità. Il più giovane della banda, che ha appena 17 anni, è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mazzate - coltellate

Mazzate e coltellate per una banale lite nel traffico: i 6 indagati restano in silenzio davanti al gip; Rissa con colpi di casco e coltellate, arresti a Palermo; Gioacchino ucciso a botte a Partinico, cosa sappiamo: la lite, il pestaggio e il racconto dei due fratelli.

Cerca Video su questo argomento: Mazzate Coltellate Banale Lite