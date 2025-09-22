MazdaRadiofm | la prima radio al mondo con brani da 70 secondi

Nasce da un’intuizione semplice ma rivoluzionaria MazdaRadio.fm, la nuova emittente che cambia il modo di vivere la musica grazie al format esclusivo Only Short Music. Si tratta della prima radio al mondo a trasmettere soltanto brani con durata massima di 70 secondi: un concentrato di emozione e ritmo, in cui ogni secondo conta. Il progetto è sostenuto da Mazda, ideato da Roby Pinna e realizzato dalla società Radio Personalizzata di Genova in collaborazione con AD Hoc Media di Milano. L’obiettivo è proporre un’esperienza di ascolto unica, capace di adattarsi ai tempi frenetici della vita quotidiana senza rinunciare alla qualità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

