Max Verstappen vuole fare la storia | aveva 104 punti di svantaggio ora sogna di nuovo il Mondiale F1

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen dopo il GP d'Olanda aveva 104 punti di ritardo da Oscar Piastri. Il Mondiale sembrava chiuso e invece si è quasi riaperto. Dopo le ultime due vittorie Verstappen ha ridotto lo svantaggio, la Red Bull ci crede ma aspetta Singapore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verstappen - vuole

Verstappen e il dilemma power unit Ford. Ecco perché Max vuole lasciare la Red Bull

La Red Bull in F1 vuole tagliare Tsunoda: nel 2026 pensa di affiancare Verstappen con Palou il re della Indy Car

Max Verstappen corre al Nurburgring nella pausa della Formula 1: vuole prendere la patente speciale

Max Verstappen vuole fare la storia: aveva 104 punti di svantaggio, ora sogna di nuovo il Mondiale F1; Max Verstappen vuole un team di MotoGP: le squadre che ha sondato finora; Verstappen: Potrei non vincere più un titolo in F1 e col mio team....

max verstappen vuole fareMax Verstappen vuole fare la storia: aveva 104 punti di svantaggio, ora sogna di nuovo il Mondiale F1 - Max Verstappen dopo il GP d’Olanda aveva 104 punti di ritardo da Oscar Piastri. Riporta fanpage.it

F1, Max Verstappen: “È stato difficile riuscire a fare il giro giusto, domani dovrò gestire le gomme” - Si conclude con la pole position di Max Verstappen la lunghissima qualifica del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Max Verstappen Vuole Fare