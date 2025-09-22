Max festeggia alla Ferrari restano le scuse
Ci mancava solo questa! Al culmine di una domenica deprimente, in Ferrari manco sono riusciti a gestire lo scambio di posizioni tra Leclerc e Hamilton! È accaduto quanto segue: in gara Carletto era davanti ma Lewis aveva gomme più fresche. Così al monegasco è stato chiesto di far passare il Baronetto. Con la promessa che se il sette volte iridato non avesse sorpassato altre macchine, ecco, avrebbe restituito l’ottavo posto a Charles. Ma non è accaduto. Il dialogo. Di seguito le conversazioni via radio nel finale. Siamo al giro 43 (su 51). Ingegner Bozzi: "Charles, vogliamo scambiare le macchine in Curva 1 e dare una possibilità a Lewis con le gomme Medie". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Max festeggia, alla Ferrari restano le scuse - Leclerc costretto a dare strada a Hamilton per l’ottavo posto, Lewis: "Colpa mia" ... Come scrive msn.com
Ferrari, ancora tre occasioni per non chiudere a zero vittorie - Analisi: Baku, Singapore e Las Vegas saranno le chances migliori per tentare lo sgambetto alla McLaren, Verstappen permettendo ... Segnala formulapassion.it