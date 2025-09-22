Mattia Restuccia oggi alle 15 i funerali del bambino di 7 anni travolto e ucciso | istituite raccolte fondi per aiutare mamma Genny
ADRIA (ROVIGO) - È il giorno delle lacrime e dell'addio. La comunità adriese si stringerà oggi alle 15, in cattedrale, attorno alla famiglia del piccolo Mattia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Mattia Restuccia, è morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi
Tragedia ad Adria: muore il piccolo Mattia Restuccia, la mamma autorizza la donazione degli organi
Mattia Restuccia travolto in bici con mamma Genny: «È attaccato alle macchine ma il mio bambino è ancora bello. Ho già perso mio marito. Carcere per il colpevole»
