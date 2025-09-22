Mattia Restuccia il funerale nel giorno in cui avrebbe compiuto 7 anni Il paese si stringe a mamma Genny e al fratello

ADRIA (ROVIGO) - Enorme commozione nel pomeriggio di lunedì 22 settembre per il funerale di Mattia Restuccia, il bambino morto in seguito a un incidente che lo ha visto venire. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mattia Restuccia, il funerale nel giorno in cui avrebbe compiuto 7 anni. Il paese si stringe a mamma Genny e al fratello

In questa notizia si parla di: mattia - restuccia

Mattia Restuccia, è morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi

Tragedia ad Adria: muore il piccolo Mattia Restuccia, la mamma autorizza la donazione degli organi

Mattia Restuccia travolto in bici con mamma Genny: «È attaccato alle macchine ma il mio bambino è ancora bello. Ho già perso mio marito. Carcere per il colpevole»

Mattia Restuccia, oggi alle 15 i funerali del bambino investito a 7 anni: istituite raccolte fondi per aiutare mamma Genny - facebook.com Vai su Facebook

Mattia Restuccia, è #morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultim... - X Vai su X

Mattia Restuccia, il funerale nel giorno in cui avrebbe compiuto 7 anni. Il paese si stringe a mamma Genny e al fratello; Mattia Restuccia travolto in bici con la mamma. Giampietro Bassan, l'investitore 70enne: «Non ho potuto evitarli, sono sotto choc»; ADRIA – Il dolore di una città intera per il piccolo Mattia.

Mattia Restuccia, il funerale nel giorno in cui avrebbe compiuto 7 anni. Il paese si stringe a mamma Genny e al fratello - Enorme commozione nel pomeriggio di lunedì 22 settembre per il funerale di Mattia Restuccia, il bambino morto in seguito a un incidente che lo ha visto ... Come scrive ilgazzettino.it

Mattia Restuccia, oggi alle 15 i funerali del bambino investito a 7 anni: istituite raccolte fondi per aiutare mamma Genny - La comunità adriese si stringerà oggi alle 15, in cattedrale, attorno alla famiglia del piccolo ... Riporta ilgazzettino.it