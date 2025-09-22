Matthew McConaughey rivela il sorprendente segreto del suo matrimonio | parte tutto dal letto

La star premio Oscar ha svelato uno dei motivi della longevità del suo matrimonio con la modella brasiliana che dura da tredici anni. Intervistato da Fox News Digital, Matthew McConaughey ha svelato quello che lui considera il suo segreto del matrimonio con la modella Camila Alves, sposata nel 2012. Dopo un fidanzamento di sei mesi, i due convolarono a nozze e nel corso degli anni hanno avuto tre figli. Ma qual è il segreto della loro longeva unione secondo l'attore. Il segreto sono le dimensioni del letto di Matthew McConaughey Secondo l'attore premio Oscar, le coppie dovrebbero rivalutare le dimensioni king-size dei letti matrimoniali: "Una mattina mi sveglio, guardo di là, e Camila è come a un campo da football di distanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

