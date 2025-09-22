Matthew McConaughey | Il mio lavoro più grande resta crescere tre figli Non posso credere che chi non riconosce Gesù Cristo vada all’inferno La fede non è esclusiva

L'attore e autore del nuovo libro Poems & Prayers, tra fede, politica e paternità racconta la sua nuova vita: «Penso ci sia una crisi della mascolinità. Penso ci sia una crisi della femminilità. Penso ci sia una crisi dell'umanità».

Matthew McConaughey: «Guardo il mondo con la lente della fede, ma è sempre più difficile credere in qualcosa. In The Lost Bus recita mio figlio e il regista non lo sapeva» - L’attore premio Oscar, texano orgoglioso, torna con il libro "Poems & Prayers": «Sono cresciuto recitando preghiere e sono tornato in chiesa quando sono nati i figli» ... Da msn.com

