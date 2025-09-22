Mattarella Social possono essere armi bullismo va contrastato
NAPOLI (ITALPRESS) – “I social sono adoperati spesso come armi che colpiscono in profondità. Il bullismo, la sopraffazione, vanno contrastati con tenacia: tanti giovani sanno che il sopruso non è prova di forza, ma di vigliaccheria”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico al complesso scolastico Rossini-Boccioni-Labriola di Napoli. “Le scuole, in ogni parte del mondo, sono segno di speranza, non aree di esercizio di sopraffazione, di violenza: la scuola deve essere il luogo in cui ogni forma di violenza viene bandita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: mattarella - social
Willy Monteiro, Mattarella: social amplificano odio, contrastare violenza
Mattarella ricorda Willy Monteiro, italiano esemplare: “Il diverso è visto come il nemico. I social amplificatori d’odio”
Mattarella: "Social come armi, contrastare il bullismo" #Mattarella #bullismo #social #22settembre - X Vai su X
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA, IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEDICATA ALLA PRIMA GIORNATA DEGLI INTERNATI ITALIANI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO TEDESCHI DURANTE LA SECON - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella “Social possono essere armi, bullismo va contrastato” - Il bullismo, la sopraffazione, vanno contrastati con tenacia: tanti giovani sanno che il sopruso non è prov ... Da toscanamedianews.it
Mattarella “Social possono essere armi, il bullismo va contrastato” - "I social sono adoperati spesso come armi che colpiscono in profondità. italpress.com scrive