Mattarella partita allo stadio e sciopero | Fuorigrotta è nel caos | VIDEO

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata senza precedenti, probabilmente, per Napoli Ovest. Oggi contemporaneamente si sono verificate la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al complesso scolastico di via Terracina (con annessa manifestazione dei residenti causa bradisismo), in serata la partita del Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

