Mattarella | la scuola produce il futuro

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli all'inaugurazione dell'anno scolastico, ha evidenziato come la scuola produca futuro e persone consapevoli e che la diversità e pluralità di opinioni sono una ricchezza da difendere. Nella scuola ci deve essere l'impegno per includere chi è svantaggiato, ha sottolineato il Capo dello Stato, che ha posto l'accento sulla pericolosità dei social usati come armi che colpiscano a fondo e come la dimensione virtuale non realizza la persona.