Mattarella inaugura con Jovanotti l' anno scolastico all' Istituto penale per minori di Nisida – Il video

Open.online | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Napoli, 22 settembre 2025 Il cantante Jovanotti accoglie all'Istituto penale per i minorenni di Nisida il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed inaugurano insieme l'inizio dell'anno scolastico Quirinale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mattarella - inaugura

Mattarella inaugura a Napoli l'anno scolastico: sarà accompagnato dal ministro Valditara

Mattarella inaugura l’anno scolastico a Napoli: cerimonia “Tutti a Scuola” il 22 settembre

Mattarella oggi a Napoli inaugura l?anno scolastico in tre istituti simbolo

Mattarella inaugura a Napoli l’anno scolastico 2025-2026; Mattarella inaugura con Jovanotti l'anno scolastico a Nisida: La scuola è veicolo del futuro; Mattarella inaugura con Jovanotti l'anno scolastico a Nisida: La musica è libertà.

mattarella inaugura jovanotti annoMattarella a Napoli inaugura l'anno scolastico. Visita al carcere di Nisida: 'La scuola è il veicolo per il futuro' - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Napoli per inaugurare l'anno scolastico. Si legge su ansa.it

mattarella inaugura jovanotti annoMattarella a Napoli inaugura l'anno scolastico: 'Difendiamo la libertà di avere opinioni diverse' - "La diversità delle opinioni sono una ricchezza da difendere. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Inaugura Jovanotti Anno