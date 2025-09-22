Mattarella inaugura con Jovanotti l' anno scolastico all' Istituto penale per minori di Nisida – Il video
(Agenzia Vista) Napoli, 22 settembre 2025 Il cantante Jovanotti accoglie all'Istituto penale per i minorenni di Nisida il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed inaugurano insieme l'inizio dell'anno scolastico Quirinale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
