Mattarella | Guerra incomprensibile perché perdono tutti

“Perché ci sono il male, la cattiveria e la prepotenza. Se ci sono in piccolo nella vita quotidiana, ci sono in grande nella vita internazionale. Avete ragione, la guerra è incomprensibile, non conviene a nessuno. Danneggia tutti, nessuno vince, perdono tutti. È priva di ragionevolezza e di senso, ma avviene. Occorre buona volontà, per questo voi bambini e la scuola siete importanti per allontanare questo modo di pensare e questo pericolo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i ragazzi dell’Ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon a Napoli, risponde a un bambino che gli ha chiesto perché esiste la guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
