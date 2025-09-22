Mattarella | Guerra incomprensibile non conviene a nessuno tutti ne sono vittime

Un vero tour tra i luoghi cruciali della formazione ha caratterizzato l’avvio dell’anno scolastico 2025-2026. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto Napoli per questa importante cerimonia, articolandola in tre tappe che toccano le radici più profonde e inclusive dell’istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it