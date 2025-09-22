Mattarella | Guerra incomprensibile non conviene a nessuno tutti ne sono vittime

Orizzontescuola.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vero tour tra i luoghi cruciali della formazione ha caratterizzato l’avvio dell’anno scolastico 2025-2026. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto Napoli per questa importante cerimonia, articolandola in tre tappe che toccano le radici più profonde e inclusive dell’istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mattarella - guerra

Guerra Gaza, Mattarella: Uccidere su luoghi preghiera e dove si distribuisce acqua crea spirale odio – Il video

Ucraina: Mattarella, 'Russia ha cancellato equilibrio che garantisce pace ed evita guerra'

Mattarella,nessuna guerra nucleare può essere combattuta o vinta

Mattarella: Guerra incomprensibile, non conviene a nessuno, tutti ne sono vittime; Mattarella: ‘guerra incomprensibile, non conviene a nessuno, tutti ne sono vittime’; Le prospettive del mondo nel 2025: Cosa ci aspetta davvero? Le risposte nei messaggi dei presidenti.

Mattarella: 'guerra incomprensibile, non conviene a nessuno, tutti ne sono vittime' - Nel mondo esiste la guerra "perchè purtroppo c'è il male, c'è la cattiveria, la prepotenza. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Guerra Incomprensibile Conviene