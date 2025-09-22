AGI - Il rapper e il presidente: potrebbe essere il titolo del film o della canzone sulla giornata particolare vissuta dai ragazzi del carcere minorile di Nisida che hanno accolto oggi il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e Lorenzo Cherubini, in arte "Jovanotti". Un mix di storie diverse, come nella migliore cultura hip hop, che ha dato vita a dialogo a più voci. "La scuola è lo strumento e il veicolo per il futuro. Quest'anno l'anno scolastico viene aperto con tre tappe: qui, all'ospedale pediatrico Santobono e in città. Il futuro riguarda tutti, ecco perché c'è questa triplice tappa", ha spiegato il presidente Mattarella: "Ci si scopre nella scuola, si costruisce l'avvenire, si costruiscono talenti e ci si mette alla prova". 🔗 Leggi su Agi.it

Mattarella 'duetta' con Jovanotti, "La musica oltre i limiti della realtà"