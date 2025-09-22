Mattarella ' duetta' con Jovanotti La musica oltre i limiti della realtà
AGI - Il rapper e il presidente: potrebbe essere il titolo del film o della canzone sulla giornata particolare vissuta dai ragazzi del carcere minorile di Nisida che hanno accolto oggi il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e Lorenzo Cherubini, in arte "Jovanotti". Un mix di storie diverse, come nella migliore cultura hip hop, che ha dato vita a dialogo a più voci. "La scuola è lo strumento e il veicolo per il futuro. Quest'anno l'anno scolastico viene aperto con tre tappe: qui, all'ospedale pediatrico Santobono e in città. Il futuro riguarda tutti, ecco perché c'è questa triplice tappa", ha spiegato il presidente Mattarella: "Ci si scopre nella scuola, si costruisce l'avvenire, si costruiscono talenti e ci si mette alla prova". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: mattarella - duetta
Mattarella 'duetta' con Jovanotti, "La musica oltre i limiti della realtà"
#quirinale #jovanotte Inaugurazione dell'anno scolastico 2025-2026 con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - X Vai su X
Acireale, Naso e Isole Tremiti - San Domino: grazie di cuore per aver cantato con me Il viaggio continua! Al CENTRO ESATTO DELLA MUSICA 05.09 - Ciminna (PA) - Piazza Mattarella 06.09 - Palazzo Adriano (PA) - Piazza Umberto I 09.09 - Sannicola (LE) - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella 'duetta' con Jovanotti, "La musica oltre i limiti della realtà" - Il rapper e il presidente: potrebbe essere il titolo del film o della canzone sulla giornata particolare vissuta dai ragazzi del carcere minorile di Nisida che hanno accolto oggi il Capo dello S ... Secondo msn.com
Mattarella con Jovanotti a Nisida: “Basta bulli, i social sono armi” - Il presidente a Napoli per l’inaugurazione dell’anno scolastico: “L’istruzione integri, difendiamo la diversità delle opinioni” ... Segnala repubblica.it