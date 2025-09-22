Mattarella apre l’anno scolastico con gli studenti di Napoli

Sbircialanotizia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La visita del presidente Sergio Mattarella a Napoli segna l’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico, rinnovando l’attenzione nazionale sul ruolo decisivo della formazione: un appuntamento che, attraverso il dialogo con studenti e docenti, ricorda l’importanza di un’istruzione capace di sostenere coesione sociale e crescita condivisa. L’eco della visita presidenziale Con parole cariche di riconoscenza e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mattarella apre l8217anno scolastico con gli studenti di napoli

© Sbircialanotizia.it - Mattarella apre l’anno scolastico con gli studenti di Napoli

In questa notizia si parla di: mattarella - apre

Mattarella, mano a Zelensky: "Presto i negoziati per la Ue. Nostra posizione è ferma" | Il Papa apre a colloqui di pace in Vaticano

Mattarella apre l’anno scolastico a Napoli: il 22 settembre la cerimonia al via in città

Mattarella apre il Quirinale alle regine del volley mondiale

Mattarella apre anno scolastico a Vo - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Vo Euganeo (Padova), il comune che fu focolaio del Coronavirus in Veneto, per l'inaugurazione del prossimo anno ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Mattarella ha scelto Napoli per l'apertura dell'anno scolastico - Il presidente Sergio Mattarella ha scelto la città di Napoli per la tradizionale cerimonia di apertura dell'anno scolastico, prevista per il 22 settembre. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Apre L8217anno Scolastico