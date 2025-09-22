La visita del presidente Sergio Mattarella a Napoli segna l’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico, rinnovando l’attenzione nazionale sul ruolo decisivo della formazione: un appuntamento che, attraverso il dialogo con studenti e docenti, ricorda l’importanza di un’istruzione capace di sostenere coesione sociale e crescita condivisa. L’eco della visita presidenziale Con parole cariche di riconoscenza e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Mattarella apre l’anno scolastico con gli studenti di Napoli