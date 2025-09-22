Mattarella a Nisida | scuola è strumento e veicolo per futuro

Napoli, 22 set. (askanews) – “La scuola è lo strumento e anche il veicolo per il futuro”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando dal carcere minorile di Nisida, a Napoli. “Quest’anno l’anno scolastico viene aperto con tre tappe – continua il capo dello Stato – qui, in ospedale e in città.. Il futuro riguarda tutti, ecco perché c’è questa triplice tappa. Ci si scopre nella scuola, si costruisce l’avvenire, si costruiscono talenti e ci si mette alla prova” conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

