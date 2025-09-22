Mattarella a Nisida | La scuola è lo strumento per il futuro
Le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente a Nisida insieme al ministro Valditara e Jovanotti. “La scuola è lo strumento, il veicolo per il futuro. Il futuro riguarda tutti, ovunque ci si trovi: ci si scopre nella scuola, si costruisce l’avvenire”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Nisida . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: mattarella - nisida
Mattarella a Nisida, la scuola è il veicolo per il futuro
Mattarella a Nisida: scuola è strumento e veicolo per futuro
Mattarella inaugura l'anno scolastico a Napoli. Ecco le 3 tappe del presidente -Il capo dello Stato nel pomeriggio visiterà la scuola dell'istituto penale minorile di Nisida, quella dell'ospedale Pausilipon e poi l'istituto Rossini @Quirinale @TgrRai - X Vai su X
Napoli, traffico rivoluzionato il 22 settembre: in arrivo il Presidente Mattarella. Stop a sosta e transito tra Fuorigrotta, Posillipo, Agnano e Nisida. - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella a Nisida la scuola è il veicolo per il futuro.
Mattarella a Napoli inaugura l'anno scolastico. Visita al carcere di Nisida: 'La scuola è il veicolo per il futuro' - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Napoli per inaugurare l'anno scolastico. Secondo ansa.it
Mattarella a Nisida, la scuola è il veicolo per il futuro - Il futuro riguarda tutti, ovunque ci si trovi: ci si scopre nella scuola, si costruisce l'avvenire". Da lagazzettadelmezzogiorno.it