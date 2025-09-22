Mattarella a Nisida | La scuola è lo strumento per il futuro

Le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente a Nisida insieme al ministro Valditara e Jovanotti. “La scuola è lo strumento, il veicolo per il futuro. Il futuro riguarda tutti, ovunque ci si trovi: ci si scopre nella scuola, si costruisce l’avvenire”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Nisida . 🔗 Leggi su 2anews.it

