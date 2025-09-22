Mattarella a Nisida la scuola è il veicolo per il futuro
Tempo di lettura: < 1 minuto “La scuola è lo strumento, il veicolo per il futuro. Il futuro riguarda tutti, ovunque ci si trovi: ci si scopre nella scuola, si costruisce l’avvenire”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Nisida una delle sue tappe a Napoli in occasione della cerimonia di apertura dell’anno scolastico. Con il capo dello Stato, oltre al ministro Valditara, è presente il cantante Jovanotti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: mattarella - nisida
