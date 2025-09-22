Mattarella a Napoli visita il carcere minorile di Nisida con Jovanotti

Napoli, 22 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha fatto visita al carcere minorile di Nisida, a Napoli accompagnato da Jovanotti e dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Quella di Nisida è la prima tappa di una visita nella città partenopea che riguarderà anche l'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon e l'istituto professionale Gioacchino Rossini in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. "La scuola è lo strumento e anche il veicolo per il futuro. Ci si scopre nella scuola, si costruisce l'avvenire, si costruiscono talenti e ci si mette alla prova" Ha detto il Capo delle Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

