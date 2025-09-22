Mattarella a Napoli delegazione ProPal incontrerà il Presidente

Un gruppo di manifestanti ProPal, nel giorno dello sciopero generale per Gaza, ha marciato a Bagnoli per cercare di raggiungere la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il corteo è stato fermato, in maniera pacifica, dalla Polizia a poche centinaia di metri dall'evento. Una delegazione di rappresentanti della protesta è stata lasciata passare per un incontro con il Presidente Mattarella. "Se da una parte si mettono i soldi per la guerra e si finanziano i progetti bellici, dall'altro lato non si mettono i soldi per le opere necessarie, come la scuola.

