Match is now | Moscati per la donazione degli organi dei giovani

Tempo di lettura: 2 minuti Match is now significa trovare la giusta corrispondenza, il “match” che può salvare una vita. È la campagna nazionale dedicata alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, promossa per sensibilizzare soprattutto i giovani tra i 18 e i 35 anni a iscriversi al registro dei donatori. Un semplice prelievo di sangue o di saliva permette di entrare nel registro e, se compatibili con un paziente in attesa, diventare il donatore che può offrire una concreta possibilità di guarigione. L’Azienda ospedaliera Moscati partecipa e condivide pienamente lo spirito dell’iniziativa, insieme a tutte le Aziende ospedaliere e sanitarie della Campania coordinate dal Centro Regionale Trapianti, in un impegno comune per informare, coinvolgere e diffondere consapevolezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dal 20 al 27 settembre "MATCH IT NOW" la settimana nazionale dedicata alla donazione delle cellule staminali ematipoietiche ed in Campania dove? A Napoli presso AOU Federico II Laboratorio di Immunogenetica dei Trapianti via Pansini n.5 edificio 9/D da - facebook.com Vai su Facebook
