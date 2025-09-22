Massimo Ranieri | La Notizia della Sua Morte Smentita Ufficialmente

Scopri la verità sulle fake news relative a Massimo Ranieri e scopri come la sua famiglia ha risposto a queste notizie false. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Massimo Ranieri: La Notizia della Sua Morte Smentita Ufficialmente

In questa notizia si parla di: massimo - ranieri

Massimo Ranieri, chi era la prima ed ex moglie Franca Sebastiani: “Purtroppo scelse la carriera a noi”

Chi sono le ex di Massimo Ranieri, dopo la prima moglie, Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci

Cristiana Calone, chi è la figlia (tenuta segreta per tanti anni) di Massimo Ranieri: “Alti e bassi in passato tra noi”

https://www.areanapoli.it/varie/massimo-ranieri-sta-bene-fake-news-pessima-sull-artista-napoletano_607153.html - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Ranieri è vivo e sta bene: smentite fake news sull’artista napoletano - X Vai su X

Massimo Ranieri ci ha lasciato, il web in lacrime (ma è una bufala): le parole della figlia Cristiana Calone; Massimo Ranieri è vivo e sta bene: smentite fake news sull’artista napoletano; Addio Massimo Ranieri, a 75 anni il fuoriclasse della musica italiana ci ha lasciati: ricorderemo per sempre i suoi successi | Non ce l'ha fatta a resistere.

Massimo Ranieri è morto, la figlia Cristiana Calone smentisce la fake news: "Si dovrebbero vergognare" - L'artista partenopeo sta bene e la fake news sulla sua morte ha fatto infuriare la figlia Cristiana Calone: "Si dovrebbero vergognare". Si legge su libero.it

“Addio a Massimo Ranieri”, ma è una fake news. Interviene anche la figlia - Dopo l’ennesima fake news sulla morte dell’artista, interviene anche la figlia Cristiana Calone ... Lo riporta dilei.it