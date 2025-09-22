Massimo Ranieri | la figlia smentisce la fake news sulla sua morte

ABBONATI A DAYITALIANEWS La figlia chiarisce la situazione. Nelle ultime ore era circolata la notizia falsa della morte di Massimo Ranieri, scatenando grande preoccupazione tra i fan. A intervenire per fare chiarezza è stata la figlia dell’artista, Cristiana Calone, che ha utilizzato i social network per rassicurare tutti: “La notizia della morte di mio padre che gira sui social è fake. Massimo Ranieri sta bene”, ha scritto. L’appello contro le false informazioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana Calone (@cristianacaloneofficial) Cristiana non si è limitata a smentire la notizia, ma ha anche espresso il suo disappunto verso chi diffonde informazioni infondate: “Chi continua a mettere queste notizie false per avere un tornaconto si dovrebbe solo vergognare”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Massimo Ranieri: la figlia smentisce la fake news sulla sua morte

