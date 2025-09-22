Massimo Ranieri è morto | fan sotto shock per la terribile notizia Poi la scoperta
Nelle ultime ore, il mondo dei social network e del web è stato scosso da una notizia che ha destato profondo cordoglio e incredulità: la presunta scomparsa di Massimo Ranieri. La notizia, diffusasi con una velocità vertiginosa, ha generato una reazione a catena di messaggi di lutto, ricordi e omaggi all’artista. Migliaia di fan e colleghi si sono stretti virtualmente attorno alla famiglia, esprimendo il loro dolore per la perdita di uno dei pilastri della musica e dello spettacolo italiano. La smentita della figlia. Il primo a rendersi conto della portata della notizia è stato l’ambiente familiare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
