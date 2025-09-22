Massimo Giletti l’Indiscrezione su un Malore

Lawebstar.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti Protagonista della Nuova Stagione Televisiva Massimo Giletti è tornato a essere un protagonista della scena televisiva italiana, in particolare con il suo nuovo progetto, Lo Stato delle Cose, in onda sulle reti Rai. Il conduttore, noto per la sua capacità di affrontare temi di interesse generale con professionalità, ha ribadito in una recente . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

massimo giletti l8217indiscrezione su un malore

© Lawebstar.it - Massimo Giletti, l’Indiscrezione su un Malore

In questa notizia si parla di: massimo - giletti

Piero Muscari: “A FEGE premiamo il giornalismo scomodo, come quello di Massimo Giletti”

Pippo Baudo, l’ultima apparizione in tv. Massimo Giletti: “Non vedeva più”

Massimo Giletti e l’ultima volta di Baudo in Tv: “Non ci vedeva più, temeva di apparire arrogante da seduto”

MASSIMO GILETTI: lieve MALORE in DIRETTA TV, ma continua a CONDURRE. Il VIDEO - Il conduttore televisivo Massimo Giletti ha avuto un malore in diretta durante la puntata di "Non è l'arena" del 18 Aprile; le immagini nel video qui sopra. Si legge su ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Giletti L8217indiscrezione Malore