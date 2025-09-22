"Non ho alcun dubbio su Palladini. Non è a rischio". Così il presidente della Samb Vittorio Massi dinanzi ai giornalisti, ieri sera poco dopo essere uscito dalla sala stampa del Riviera delle Palme. "In queste prime cinque partite – dice il patron rossoblù – nessuno c’è stato superiore. Certo nel primo tempo abbiamo accusato un calo fisico e su questa cosa ci penserà il prof. Di Renzi. E’ stato veramente brutto. Però debbo dire che non ho visto un Carpi superiore alla Samb. Abbiamo incassato il gol quando stavamo riassestando la difesa dopo l’uscita di Dalmazzi. L’abbiamo regalato. E’ bastata una distrazione e siamo stati puniti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massi ha fiducia nella sua Samb: "A oggi nessuno ci ha messo sotto"