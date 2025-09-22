Massafra | aggredita un arresto Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Una brutale aggressione, culminata con un sequestro e l’abbandono in una zona rurale, si è verificata nelle prime ore di sabato 20 settembre a Massafra. I Carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne del posto. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe agito per presunti motivi di gelosia e possessività nei confronti della compagna, La giovane, sarebbe stata violentemente aggredita in strada con calci e pugni, poi costretta a salire a bordo dell’auto dell’uomo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Massafra: aggredita, un arresto Carabinieri

