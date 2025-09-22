Massacrato in garage a Loreto il presunto assassino resta in carcere ma il gip non convalida il fermo | ecco perchè
ANCONA Fermo non convalidato tuttavia Matteo Borrell resta in carcere. L'uomo, 37 anni, era stato fermato di carabinieri con l'accusa di aver ucciso nei giorni scorsi,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: massacrato - garage
L’amico massacrato in garage. L’erbese Matteo Borrelli davanti al giudice per la convalida del fermo
Massacrato nel garage, l’ombra della droga
Cadavere trovato con una busta in testa in un garage: si batte la pista dell’omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Loreto, il Ris torna nel garage: caccia ad altre tracce. Oggi la convalida per il fermato; Loreto. Massacrato in garage, fermato il presunto assassino: dietro il delitto l’ombra della droga.; Delitto di Loreto Borrelli dal gip Il garage dell?orrore sotto i raggi X.
Ucciso nel garage a Loreto, fermato il presunto omicida - Dopo una nottata sotto interrogatorio, intorno alle 5 di oggi, è scattato il fermo per il presunto autore dell'omicidio commesso a Loreto, in provincia di Ancona, nei giorni scorsi. Da ansa.it
Omicidio di Loreto, il Ris torna nel garage: caccia ad altre tracce. Oggi la convalida per il fermato - Loreto, i carabinieri passeranno al setaccio l’abitazione e il garage dove è stato trovato il corpo di Sorrentino. Lo riporta msn.com