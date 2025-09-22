Massacrato in garage a Loreto il presunto assassino resta in carcere ma il gip non convalida il fermo | ecco perchè

Corriereadriatico.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA  Fermo non convalidato tuttavia Matteo Borrell resta in carcere. L'uomo, 37 anni, era stato fermato di carabinieri con l'accusa di aver ucciso nei giorni scorsi,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

massacrato in garage a loreto il presunto assassino resta in carcere ma il gip non convalida il fermo ecco perch232

© Corriereadriatico.it - Massacrato in garage a Loreto, il presunto assassino resta in carcere ma il gip non convalida il fermo: ecco perchè

In questa notizia si parla di: massacrato - garage

L’amico massacrato in garage. L’erbese Matteo Borrelli davanti al giudice per la convalida del fermo

Massacrato nel garage, l’ombra della droga

Omicidio di Loreto, il Ris torna nel garage: caccia ad altre tracce. Oggi la convalida per il fermato; Loreto. Massacrato in garage, fermato il presunto assassino: dietro il delitto l’ombra della droga.; Delitto di Loreto Borrelli dal gip Il garage dell?orrore sotto i raggi X.

massacrato garage loreto presuntoUcciso nel garage a Loreto, fermato il presunto omicida - Dopo una nottata sotto interrogatorio, intorno alle 5 di oggi, è scattato il fermo per il presunto autore dell'omicidio commesso a Loreto, in provincia di Ancona, nei giorni scorsi. Da ansa.it

massacrato garage loreto presuntoOmicidio di Loreto, il Ris torna nel garage: caccia ad altre tracce. Oggi la convalida per il fermato - Loreto, i carabinieri passeranno al setaccio l’abitazione e il garage dove è stato trovato il corpo di Sorrentino. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Massacrato Garage Loreto Presunto