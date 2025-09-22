Maryflora Salvi la psicologa che porta ‘L’anima che cambia’ al convegno sulla trasformazione urbana di Salerno

Il cuore dell’evento: arte, città e identità. Dal 22 al 26 settembre 2025, la Camera di Commercio di Salerno apre le porte a “Percorsi Urbani – Arte contemporanea, Architettura urbana e Scatti d’autore”, una collettiva tutta al femminile che intreccia pittura, fotografia, ceramica e cultura. Ideata da Giulia Del Pizzo e Lucia Creso, artiste del gruppo Arte al Femminile, la rassegna racconta il volto mutevole della città, esplorando come arte e architettura restituiscano le trasformazioni degli spazi urbani. La mostra, patrocinata dalla Camera di Commercio, sarà visitabile gratuitamente fino al 26 settembre, dalle 9. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

