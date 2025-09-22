Martorelli analizza | Inter da migliorare ma Chivu sta facendo un buon lavoro

Martorelli analizza il successo dell’Inter contro il Sassuolo. L’agente commenta la vittoria dei nerazzurri e la performance di Pio Esposito. Intervistato da Tutto Mercato Web, l’agente Giocondo Martorelli ha analizzato la vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo, soffermandosi sugli aspetti positivi e su quelli da migliorare. Martorelli ha riconosciuto i meriti della squadra nerazzurra, ma ha anche sottolineato le difficoltà nel chiudere definitivamente le partite. PAROLE – «L’Inter ha meritato la vittoria, ma nel finale riesce sempre a soffrire. Non chiude mai le partite, trova sempre il modo di riaprirle. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Martorelli analizza: «Inter da migliorare, ma Chivu sta facendo un buon lavoro»

