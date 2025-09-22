Martina Franca | ladri in due negozi stessa via e stesso settore Fine settimana

Stando a testimonianze di commercianti, sono stati presi di mira dai ladri due negozi di ottica nel viale commerciale di Martina Franca. Uno sabato e uno nelle scorse ore, comunque nella fine settimana. In entrambi i casi immortalati da video. Da dettagliare se ed eventualmente in che misura i colpi siano andati a segno. L'articolo Martina Franca: ladri in due negozi, stessa via e stesso settore Fine settimana proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

martina franca ladri in due negozi stessa via e stesso settore fine settimana

