Martina Franca | impatto fra due auto gli occupanti di una vanno via ma la corsa a piedi è fermata da vari cittadini Fine mattinata movimentata
Accaduto intorno a mezzogiorno in pieno centro urbano di Martina Franca. Un’automobile ferma (quella in foto); un’altra l’ha urtata. A bordo, due occupanti per vettura. Stando al racconto di un testimone, il conducente dell’auto che era in movimento si è dapprima fermato ed è sceso per verificare le conseguenze dell’impatto, poi ha messo in moto ed è andato via. L’altro occupante di quella stessa vettura ne è sceso e ha tentato di allontanarsi (velocemente, stando alla testimonianza) a piedi ma vari cittadini lo hanno bloccato e lo hanno segnalato ad un militare della Guardia di finanza, presente nei pressi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: martina - franca
Puglia showcase: gli appuntamenti di Martina Franca Da domani
Lavoro e inclusione: progetto approvato dal consiglio comunale di Martina Franca Ieri
Pronto Soccorso di Martina Franca in emergenza: UIL FPL denuncia carenza medici e rischio sicurezza
Martina Franca inaugura la 22ª edizione di FotoArte, il festival della fotografia dedicato quest’anno al tema della strada. Mostre e incontri al Palazzo Ducale fino al 5 ottobre! Servizio di Luciana Convertini #Studio100 #Taranto #NotizieTaranto #TarantoOg - facebook.com Vai su Facebook
Martina Franca: impatto fra due auto, gli occupanti di una vanno via ma la corsa a piedi è fermata da vari cittadini; Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: un uomo perde la vita, un altro in codice rosso; Martina Franca, incidente sulla SS 172: due i feriti in codice rosso.
Martina Franca: impatto fra due auto, gli occupanti di una vanno via ma la corsa a piedi è fermata da vari cittadini Fine mattinata movimentata - Accaduto intorno a mezzogiorno in pieno centro urbano di Martina Franca. Da noinotizie.it