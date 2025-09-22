Accaduto intorno a mezzogiorno in pieno centro urbano di Martina Franca. Un’automobile ferma (quella in foto); un’altra l’ha urtata. A bordo, due occupanti per vettura. Stando al racconto di un testimone, il conducente dell’auto che era in movimento si è dapprima fermato ed è sceso per verificare le conseguenze dell’impatto, poi ha messo in moto ed è andato via. L’altro occupante di quella stessa vettura ne è sceso e ha tentato di allontanarsi (velocemente, stando alla testimonianza) a piedi ma vari cittadini lo hanno bloccato e lo hanno segnalato ad un militare della Guardia di finanza, presente nei pressi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Martina Franca: impatto fra due auto, gli occupanti di una vanno via ma la corsa a piedi è fermata da vari cittadini Fine mattinata movimentata