Martina Franca | due furti in negozi stessa via e stesso settore Fine settimana

Stando a testimonianze di commercianti, sono stati presi di mira dai ladri due negozi di ottica nel viale commerciale di Martina Franca. Uno sabato e uno nelle scorse ore, comunque nella fine settimana. In entrambi i casi immortalati da video. Da dettagliare se ed eventualmente in che misura i colpi siano andati a segno. L'articolo Martina Franca: due furti in negozi, stessa via e stesso settore Fine settimana proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: due furti in negozi, stessa via e stesso settore Fine settimana

In questa notizia si parla di: martina - franca

Puglia showcase: gli appuntamenti di Martina Franca Da domani

Lavoro e inclusione: progetto approvato dal consiglio comunale di Martina Franca Ieri

Pronto Soccorso di Martina Franca in emergenza: UIL FPL denuncia carenza medici e rischio sicurezza

Martina Franca inaugura la 22ª edizione di FotoArte, il festival della fotografia dedicato quest’anno al tema della strada. Mostre e incontri al Palazzo Ducale fino al 5 ottobre! Servizio di Luciana Convertini #Studio100 #Taranto #NotizieTaranto #TarantoOg - facebook.com Vai su Facebook

Furto al cimitero di Martina Franca: rubati 150 vasi in rame, l’Amministrazione attiva misure di sicurezza; Rapina da 108 mila euro all'ufficio postale di Martina Franca, arrestati i ladri: le indagini e la cattura; Martina Franca: ennesimo furto all’interno del cimitero comunale.

Estorsioni, furti e droga: confisca da 3 milioni al pregiudicato martinese Camassa tra ville e auto d'epoca - L'uomo è già stato condannato dopo l'arresto nel 2020: il patrimonio accumulato è stato ritenuto frutto di attività illecite ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Confiscati ristoranti e ville con piscina e beni per tre milioni a noto pregiudicato pugliese - Il pregiudicato di Martina Franca è stato condannato per numerosi reati quali evasione fiscale, estorsione e furto in concorso, ricettazione continuata, produzione, traffico e detenzione di sostante s ... Segnala ilcorrieredelgiorno.it