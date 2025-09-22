Martina Franca conclusa la Settimana Europea della Mobilità oggi altri incontri negli istituti comprensivi della Città

Tarantinitime.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Giornata conclusiva della Settimana Europea della Mobilità. La Polizia Locale e il Consigliere Antonio Curia, con delega alla Partecipazione e al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, hanno tenuto gli incontri con le terze classi degli  istituti comprensivi “Angelo Raffaele Chiarelli”, “Giuseppe Grassi” e “Giovanni XXIII”. La Comandante Domenica Piccoli e gli agenti hanno illustrato agli alunni il funzionamento dei mezzi di trasporto pubblico (fermate, itinerari e app gratuita di geolocalizzazione dei bus Mobility Martina Franca), con una prova pratica a bordo dei mezzi messi a disposizione dalla Miccoli, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale sul territorio di Martina. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

martina franca conclusa la settimana europea della mobilit224 oggi altri incontri negli istituti comprensivi della citt224

© Tarantinitime.it - Martina Franca, conclusa la Settimana Europea della Mobilità oggi altri incontri negli istituti comprensivi della Città

In questa notizia si parla di: martina - franca

Puglia showcase: gli appuntamenti di Martina Franca Da domani

Lavoro e inclusione: progetto approvato dal consiglio comunale di Martina Franca Ieri

Pronto Soccorso di Martina Franca in emergenza: UIL FPL denuncia carenza medici e rischio sicurezza

Cs e foto Settimana mobilità conclusione; Colloqui di Martina Franca: creatività e immaginario al centro di ConFusioni; Martina Franca: festa della bombetta, il successo anche dei frantoiani Conclusa lunedì.

martina franca conclusa settimanaMartina Franca: oggi cento anni dall’inaugurazione della stazione ferroviaria. Si celebrano i cento anni della Treccani Convegno con Massimo Bray - Il 20 settembre 1925, con una grande manifestazione, venne inaugurata la stazione ferroviaria di Martina Franca. noinotizie.it scrive

Martina Franca: settimana della mobilità, stand informativo della polizia locale nel mercato Ieri - Stand informativo della Polizia Locale ieri mattina al mercato nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile. Come scrive noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Martina Franca Conclusa Settimana