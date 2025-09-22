Martina Franca conclusa la Settimana Europea della Mobilità oggi altri incontri negli istituti comprensivi della Città

Tarantini Time Quotidiano Giornata conclusiva della Settimana Europea della Mobilità. La Polizia Locale e il Consigliere Antonio Curia, con delega alla Partecipazione e al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, hanno tenuto gli incontri con le terze classi degli istituti comprensivi “Angelo Raffaele Chiarelli”, “Giuseppe Grassi” e “Giovanni XXIII”. La Comandante Domenica Piccoli e gli agenti hanno illustrato agli alunni il funzionamento dei mezzi di trasporto pubblico (fermate, itinerari e app gratuita di geolocalizzazione dei bus Mobility Martina Franca), con una prova pratica a bordo dei mezzi messi a disposizione dalla Miccoli, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale sul territorio di Martina. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

