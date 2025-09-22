Marte indizi di vita | ecco cosa c’è davvero dietro l’annuncio Nasa

Quando esce un articolo su Nature Astronomy che parla di “potenziali biosignature” su Marte, la NASA manda i comunicati stampa, i giornali si eccitano, Twitter (X, come cavolo è stato rinominato quell’uccellino carino) esplode di “abbiamo trovato la vita su Marte”, e io penso sempre la stessa cosa: ok, andiamo a leggere, per riportare gli entusiasti marzianofili con i piedi per terra. È vero, abbiamo trovato tracce chimiche interessanti: segnali di carbonio organico sufficientemente preservato da essere rilevato, minerali che sulla Terra associamo a reazioni metaboliche microbiche, ma tra questo e avere un fossile di microbo in mano c’è un abisso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Marte, indizi di vita: ecco cosa c’è davvero dietro l’annuncio Nasa

