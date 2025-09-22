Marte c’è ghiaccio sulla superficie del Pianeta rosso
(Adnkronos) – C’è ghiaccio sulla superficie di Marte a medie latitudini. Lo rileva uno studio, appena pubblicato sulla rivista Remote Sensing, condotto da un team guidato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il DiceM-Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università d’Annunzio, Inaf e The University of Mississippi. Le osservazioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: marte - ghiaccio
Ghiaccio “attivo” su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
50 anni fa, la NASA cercava vita su Marte: le missioni Viking fanno ancora discutere Nel 1975, la NASA lanciò due sonde gemelle — Viking 1 e Viking 2 — per cercare tracce di vita sul Pianeta Rosso. Furono le prime navicelle a compiere un atterraggio morbi - facebook.com Vai su Facebook
Marte, c'è ghiaccio sulla superficie del Pianeta rosso - Le osservazioni si concentrano nell'area di Ismenius Lacus, dove sono stati individuati caratteri morfologici compatibili con lingue glaciali superficiali analoghe a quelle ... Secondo adnkronos.com
Nuove evidenze di ghiaccio superficiale su Marte - Un’attività recente del ghiaccio superficiale, un dato prezioso per comprendere le sue dinamiche e orientare le missioni di ricerca ... Da corrierequotidiano.it