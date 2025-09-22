Marte c’è ghiaccio sulla superficie del Pianeta rosso

(Adnkronos) – C’è ghiaccio sulla superficie di Marte a medie latitudini. Lo rileva uno studio, appena pubblicato sulla rivista Remote Sensing, condotto da un team guidato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il DiceM-Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università d’Annunzio, Inaf e The University of Mississippi. Le osservazioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

