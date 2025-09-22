Martano paura per un nonnino di 90 anni | si perde nelle campagne trovato di notte in ipotermia
Anziano di 90 anni smarrito nelle campagne di Martano salvato dalla Polizia e dai cittadini: ritrovato in ipotermia e affidato ai familiari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: martano - paura
Fifty years of art by Michele Palano: the artist who plays with coffee Born in Martano, a municipality in the Grecìa Salentina, Palano, Salento artist and pride who this year celebrates the golden wedding together with the whole community with its peculiar aromat - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovato il 90enne scomparso: si era perso nelle campagne.
Martano, paura per un nonnino di 90 anni: si perde nelle campagne, trovato di notte in ipotermia - Anziano di 90 anni smarrito nelle campagne di Martano salvato dalla Polizia e dai cittadini: ritrovato in ipotermia e affidato ai familiari. Come scrive virgilio.it
Martano (Le): La Polizia di Stato ritrova nelle campagne un uomo di 90 anni che si era perso - una volante della Questura di Lecce si è recata a Martano per partecipare alle ricerche del nonnino. Riporta ilmetropolitano.it