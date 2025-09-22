Marsiglia-Psg stasera in contemporanea al Pallone d’oro I tifosi con un occhio alla squadra e l’altro a Dembelé Le Parisien

Il Clasico francese tra Marsiglia e Psg, che doveva disputarsi ieri sera, è stato rinviato a stasera alle 20 a causa maltempo. Contemporaneamente, a Parigi ci sarà la cerimonia per consegnare il Pallone d’oro, e il favorito numero uno resta Dembelé, giocatore del Psg. Per questo motivo, il club parigino non ha accolto favorevolmente il rinvio della partita proprio a stasera. Marsiglia-Psg si giocherà contemporaneamente alla cerimonia del Pallone d’oro. Le Parisien scrive: Non avendo avuto luogo questa domenica sera sul prato del Velodromo il 110° match della storia tra Marsiglia e Psg, il rinvio ha già causato scintille dietro le quinte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

