Marotta Serve pazienza fisiologico avere delle difficoltà

Il presidente dell'Inter "Chivu ed Esposito espressione del nostro settore giovanile" ROMA - "Bisogna avere pazienza, in campionato siamo in una fase altamente interlocutoria, alla quarta giornata, con un calendario che ci ha visto giocare alla terza forse la partita più importante in trasferta. Ci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Marotta "Serve pazienza, fisiologico avere delle difficoltà"

In questa notizia si parla di: marotta - serve

Calciomercato Inter, Marotta fa sul serio per il difensore: serve…

Lookman Inter, ora Marotta è in attesa: serve questa mossa dell’Atalanta, cosa può succedere

Leoni Inter, ora il Milan è in pole: il motivo e cosa serve, Marotta vuole sfruttare questo fattore

Marotta su San Siro: "Lo stadio nuovo serve, i politici non capiscono. Possiamo andarcene" - X Vai su X

Chivu Inter, serve più grinta! L'analisi de La Repubblica: Marotta più clemente con... - facebook.com Vai su Facebook

Marotta Serve pazienza, fisiologico avere delle difficoltà; Marotta: Serve pazienza con Chivu. Orgogliosi di Esposito e del vivaio Inter; Inter, Marotta: «Serve pazienza con Chivu. Orgogliosi di Esposito e del vivaio».

Inter, Marotta: «Serve pazienza con Chivu. Orgogliosi di Esposito e del vivaio» - Facendo fatica nei minuti finali contro il Sassuolo: «Bisogna avere pazienza, nel campionato siamo in una ... msn.com scrive

Inter, Marotta difense il suo operato: "Con cambio allenatore difficoltà fisiologiche" - "Bisogna avere pazienza, in campionato siamo in una fase altamente interlocutoria, alla quarta giornata, con un calendario che ci ha visto giocare alla terza ... Da msn.com