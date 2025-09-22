Marotta | Serve pazienza con Chivu Orgogliosi di Esposito e del vivaio Inter
Il presidente nerazzurro a Radio Rai: “La cultura del lavoro e i valori saranno sufficienti per ricollocarci dove vogliamo arrivare”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: marotta - serve
Calciomercato Inter, Marotta fa sul serio per il difensore: serve…
Lookman Inter, ora Marotta è in attesa: serve questa mossa dell’Atalanta, cosa può succedere
Leoni Inter, ora il Milan è in pole: il motivo e cosa serve, Marotta vuole sfruttare questo fattore
Marotta su San Siro: "Lo stadio nuovo serve, i politici non capiscono. Possiamo andarcene" - X Vai su X
Chivu Inter, serve più grinta! L'analisi de La Repubblica: Marotta più clemente con... - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: Serve pazienza con Chivu. Orgogliosi di Esposito e del vivaio Inter; Dal valore di Inzaghi alla pazienza per Chivu: l'analisi di Biasin dopo l'uscita di scena dell'Inter al Mondiale per Club 2025; Il rinnovo di Inzaghi con l’Inter è una formalità ma il vero nodo da sciogliere resta il mercato.
Marotta: "Serve pazienza con Chivu. Orgogliosi di Esposito e del vivaio Inter" - Il presidente nerazzurro a Radio Rai: “La cultura del lavoro e i valori saranno sufficienti per ricollocarci dove vogliamo arrivare” ... Segnala gazzetta.it
Hanno esonerato Chivu: pazienza finita dopo Juve-Inter - Pazienza finita e decisione immediata per non perdere altro tempo: hanno già esonerato Chivu dopo Juventus- Scrive asromalive.it