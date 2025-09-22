Marotta a Sky | Sono preoccupato per San Siro c’è quel rischio Portare a casa la partita di oggi col Sassuolo vuol dire una cosa

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto contro il Sassuolo. Intervistato da Sky Sport all’uscita da San Siro al termine di Inter Sassuolo, il presidente nerazzurro è tornato sul tema affrontato da lui stesso nel prepartita legato al futuro dello stadio per i nerazzurri e per il Milan. SULLA VENDITA DI SAN SIRO – « Sono un po’ preoccupato come presidente dell’Inter e come uomo di calcio, sta prendendo una china questa situazione dello stadio. La città di Milano rischia di avere un ruolo marginale a livello europeo e mondiale, sapete benissimo che San Siro non è più in grado di ospitare la finale di Champions, di partecipare ad Euro 2032. 🔗 Leggi su Internews24.com

